"Больше похоже на сарай": в ООС прокомментировали фейк об обстреле пограничного пункта россиян

В штабе Операции объединенных сил прокомментировали фейк об обстреле якобы российского пограничного пункта в Ростовской области. Там подчеркнули, что здание больше напоминает "хозяйственное помещение".

В штабе ООС в очередной раз обратили внимание, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетания ситуации.

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Реакция ООС на очередной фейк России

Государство-агрессор 21 февраля обвинило украинских защитников в якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области. В штабе ООС подчеркнули, что это не соответствует действительности.

Продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает "хозяйственное помещение", чем пограничный пункт,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода. Поэтому, учитывая технические характеристики имеющихся на вооружении ВСУ артиллерийских систем, поражение указанного "хозяйственного помещения" является невозможным.

Кроме этого, российские СМИ пишут о "резком обострении ситуации вблизи украинско-российской границы". В то же время подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях, придерживаются минских договоренностей и не проводят никаких наступательных действий.

Однако, обратили внимание украинские военные, при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны Украины, захватчики сами взрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов.

К слову, офицер Объединенных сил Сергей Нещадим обнародовал в твитере видео с места обстрела "пограничного пункта". Он отметил, что здание больше похоже на сарай.

Обстрелянный "пограничный пункт": смотрите видео

Фейк об обстреле пограничного пункта в Ростовской области

Российские пропагандисты распространили фейк о том, что украинские бойцы "обстреляли пограничный пункт" в Ростовской области. С места происшествия видно разрушенное маленькое здание, которое расположено посреди кустов и деревьев. Рядом – другое сооружение с козырьком и российский флаг и палки.

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