Больше всего автомобилей на границе со Словакией: очереди на пунктах пропуска 10 марта

По состоянию на утро 10 марта границу со Словакией пытаются пересечь 300 автомобилей. В то время, как границы с Молдовой – пустые.

Самые большие очереди сейчас на пунктах пропуска "Ужгород" и "Великий Березный", что возле Словакии. Люди в основном добираются на легковых авто.

Обратите внимание "Бизнесмен" организовал незаконное пересечение мужчин за границу и получил 100 тысяч долларов

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