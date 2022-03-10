Больше всего автомобилей на границе со Словакией: очереди на пунктах пропуска 10 марта
10 марта 2022 , 07:52Читати новину українською
Источник:Западное региональное управление ГПСУ
По состоянию на утро 10 марта границу со Словакией пытаются пересечь 300 автомобилей. В то время, как границы с Молдовой – пустые.
Самые большие очереди сейчас на пунктах пропуска "Ужгород" и "Великий Березный", что возле Словакии. Люди в основном добираются на легковых авто.
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