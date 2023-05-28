Планы нужно строить на неприятной реальности

Война, к сожалению, плохо прогнозируется. Если результат можно судить по соотношению сил, динамике событий и статистике потерь, то предусмотреть длительность горячей фазы или конфликта в целом сложно. Слишком много случайностей могут повлиять.

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Сегодняшняя российско-украинская война не имеет варианта скорейшего окончания с однозначным результатом. Россия обладает большим человеческим и материальным ресурсом, а Украина уже сегодня обыгрывает противника в технологичности и современности вооружений. Россия сражается по шаблону 20 века, Украина умеет в маневренную, современную войну. Против России выступает коалиция стран.

Но для того, чтобы нанести России классическое военное поражение, сил недостаточно. Украина и ее союзники не могут оккупировать территорию огромной страны, захватить ее столицу, принудить к миру. Лучший защитник России в этом смысле – это не ее армия, это ее размеры.

Программа максимум – отодвинуть Россию на признанные мировым сообществом границы 1991 года. Минимум – на рубежи 2022 года. Ни тот, ни другой вариант не означает окончания войны и не гарантирует восстановление горячей фазы в течение ближайших 5 лет.

Поэтому свою политику и планы нужно строить не на мечтах о развале России, а на неприятной реальности – недобитый враг обязательно попытается взять реванш. Добить его нет возможности ни у нас, ни у союзников. Нужны совсем другие ресурсы.

Мы можем их ненавидеть, презирать, троллить, но при этом ни на минуту не забывать, что это по-настоящему большая страна с многочисленным населением, накачанная шовинистическими идеями об "особом пути".

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Нет ни одного фактора, подтверждающего влажные мечты о возможном распаде этой страны. Можно, конечно, верить в чудо, но нельзя строить стратегии на этой вере. Если хочешь выжить.

Россия уничтожила старый мир

Наша задача – создание современной, высокотехнологичной армии, оружия возмездия, жизнеспособной экономики (практически с нуля, учитывая уровень нанесенного нам ущерба). Также – подготовка противостояния с соседним агрессивным государством. Не по другому.

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Реальность малоприятна. Не обещающая ни комфорта, ни беспечной жизни. Но беспечная жизнь у нас уже была, наелись, спасибо россиянам. Теперь пора взрослеть.

Так, как было раньше, никогда уже не будет. Тот мир рухнул. Россия его уничтожила – уж очень хотелось ей властвовать. С властвованием не задалось. Ни умом, ни силой россияне не вышли, но ломать и пакостить они способны десятки лет, и, судя по всему, именно это намерены делать.

Давайте строить стратегические планы исходя из реальности. Рано или поздно мы их одолеем, но, скорее всего, это будет поздно, а не рано. Враг будет разбит, а победа будет за нами! Держимся!