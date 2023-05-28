Планы нужно строить на неприятной реальности
Война, к сожалению, плохо прогнозируется. Если результат можно судить по соотношению сил, динамике событий и статистике потерь, то предусмотреть длительность горячей фазы или конфликта в целом сложно. Слишком много случайностей могут повлиять.
Читайте также Герои, к сожалению, умирают – дважды: как увековечить память о них
Сегодняшняя российско-украинская война не имеет варианта скорейшего окончания с однозначным результатом. Россия обладает большим человеческим и материальным ресурсом, а Украина уже сегодня обыгрывает противника в технологичности и современности вооружений. Россия сражается по шаблону 20 века, Украина умеет в маневренную, современную войну. Против России выступает коалиция стран.
Но для того, чтобы нанести России классическое военное поражение, сил недостаточно. Украина и ее союзники не могут оккупировать территорию огромной страны, захватить ее столицу, принудить к миру. Лучший защитник России в этом смысле – это не ее армия, это ее размеры.
Программа максимум – отодвинуть Россию на признанные мировым сообществом границы 1991 года. Минимум – на рубежи 2022 года. Ни тот, ни другой вариант не означает окончания войны и не гарантирует восстановление горячей фазы в течение ближайших 5 лет.
Поэтому свою политику и планы нужно строить не на мечтах о развале России, а на неприятной реальности – недобитый враг обязательно попытается взять реванш. Добить его нет возможности ни у нас, ни у союзников. Нужны совсем другие ресурсы.
Мы можем их ненавидеть, презирать, троллить, но при этом ни на минуту не забывать, что это по-настоящему большая страна с многочисленным населением, накачанная шовинистическими идеями об "особом пути".
Интересно Кто поможет Украине вернуть Крым
Нет ни одного фактора, подтверждающего влажные мечты о возможном распаде этой страны. Можно, конечно, верить в чудо, но нельзя строить стратегии на этой вере. Если хочешь выжить.
Россия уничтожила старый мир
Наша задача – создание современной, высокотехнологичной армии, оружия возмездия, жизнеспособной экономики (практически с нуля, учитывая уровень нанесенного нам ущерба). Также – подготовка противостояния с соседним агрессивным государством. Не по другому.
Заметьте Парадокс Бахмута: как россияне оказались в "черной дыре"
Реальность малоприятна. Не обещающая ни комфорта, ни беспечной жизни. Но беспечная жизнь у нас уже была, наелись, спасибо россиянам. Теперь пора взрослеть.
Давайте строить стратегические планы исходя из реальности. Рано или поздно мы их одолеем, но, скорее всего, это будет поздно, а не рано. Враг будет разбит, а победа будет за нами! Держимся!