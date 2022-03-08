Больше всего страдают те регионы, которые наиболее дружественно относились к России, – Маляр

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в прямом эфире рассказала о том, что объяснить логику и цель России и Путина очень сложно.

По ее словам, больше всего сейчас страдают именно те регионы, которые, несмотря ни на что, дружественно относились к России.

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Она рассказала, что гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети. Но внутри российского телевидения распространяется только лживая информация, будто нет приказов стрелять в мирных жителей.

Но это совсем не так. Очень трудно даже договариваться о гуманитарных коридорах. Это все недопустимо в 21 веке в мире, который пережил две большие мировые войны, две трагедии,

– сказала Маляр.

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