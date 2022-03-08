За її словами, найбільше зараз страждають саме ті регіони, які, не дивлячись ні на що, дружньо ставились до Росії.

До теми На Україну вже скинули майже 500 крилатих ракет і це 21 століття, – Маляр

Вона розповіла, що гинуть мирні мешканці, зокрема жінки та діти. Але всередині російського телебачення поширюється лише брехлива інформація, начебто нема наказів стріляти в мирних мешканців.

Але це зовсім не так. Дуже важко навіть домовлятись про гуманітарні коридори. Це все недопустимо у 21 столітті у світі, який пережив дві великі світові війни, дві трагедії, – сказала Маляр.

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