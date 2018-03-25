Больше, чем Порошенко: стало известно, сколько зарабатывает глава Администрации Президента

По феврале 2018-го глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин получил зарплату в размере 53 тысячи 100 гривен. Это на 25 тысяч 100 гривен, больше, чем заработал за этот же месяц президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на полученный ответ от Государственного управления делами на запрос журналистов.

Отметим, что зарплата Порошенко является стабильной и ежемесячно составляет 28 тысяч гривен.

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Также сообщается, что первому заместителю главы Администрации Президента Виталию Ковальчуку была начислена зарплата за февраль в размере 43 тысячи 380 гривен.

При этом в двух из пяти заместителей Райнина зарплата за февраль была выше, чем в Ковальчука: 45 тысяч 383 гривны – у Валерия Кондратюка и 44 тысячи 954 гривны – у Константина Елисеева.

Зарплата заместителя главы АП Ростислава Павленко за февраль составила 41 тысячу 730 гривен, Дмитрия Шимкива – 38 тысяч 190 гривен, Алексея Филатова – 34 тысячи 530 гривен. При этом зарплата Филатова после уплаты обязательных налогов и сборов перечисляется на благотворительные цели, в соответствии с его заявлением.