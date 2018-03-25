Більше, ніж Порошенко: стало відомо, скільки заробляє глава Адміністрації Президента

За лютий 2018 року глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін отримав зарплату у розмірі 53 тисячі 100 гривень. Це на 25 тисяч 100 гривень, більше, ніж заробив за цей же місяць президент Петро Порошенко.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на отриману відповідь від Державного управління справами на запит журналістів.

Зазначимо, що зарплата Порошенка є стабільною і щомісяця складає 28 тисяч гривень.

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Також повідомляється, що першому заступнику голови Адміністрації Президента Віталію Ковальчуку було нараховано зарплату за лютий у розмірі 43 тисяч 380 гривень.

При цьому у двох із п’яти заступників Райніна зарплата за лютий була вищою, ніж у Ковальчука: 45 тисяч 383 гривні – у Валерія Кондратюка та 44 тисячі 954 гривні – у Костянтина Єлісєєва.

Зарплата заступника голови АП Ростислава Павленка за лютий склала 41 тисячу 730 гривень, Дмитра Шимківа – 38 тисяч 190 гривень, Олексія Філатова – 34 тисячі 530 гривень. При цьому зарплата Філатова після сплати обов'язкових податків і зборів перераховується на благодійні цілі, відповідно до його заяви.