23:04
13 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дед Пиня присел на стакан. Семьянин Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:46, сегодня
      Вести.UA: Ненаказанный Дубинский и "забаненная" Геращенко. Зеленые кнопкодавы
      Вєсті.UA
      20:51, сегодня
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Больше гектара в огне: на Черниговщине горела свалка – фото, видео

      20 Читати новину українською
      Фото с места события
      Фото с места события / cn.dsns.gov.ua

      На Черниговщине вспыхнула городская свалка. Огонь охватил больше гектара площади территории полигона твердых бытовых отходов. Пожарным уже удалось локализовать пожар, впрочем, тлеет он до сих пор.

      Свалка находится в селе Новый Белоус Черниговского района, сообщает пресс-служба ГСЧС.

      Читайте также: Прокуратура отпустила депутата из Чернигова, который сбил человека на пешеходном переходе

      Среди возможных причин возгорания рассматривается поджог. Коммунальщики, которые работают на полигоне отходов, отметили - за столбами дыма якобы видели силуэты людей.

      "Если было бы самовозгорание или неосторожное обращение с огнем, пожар не достиг бы таких размеров", - прокомментировал представитель управления ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко.

      В Чернигове горела свалка: видео

      Отметим, что утром 13 сентября огонь также охватил 10 гектаров территории военного полигона в Козелецком районе на Черниговщине. Пожар начался из-за возгорания сухого настила в лесу.

      Стоит отметить, что за последние сутки спасатели только Черниговской области ликвидировали по меньшей мере 21 пожар, возникший в природных экосистемах на территории 19 населенных пунктов. Общая площадь всех пожаров превышает 50 гектаров.

      blog_ava
      Американскую пловчиху лишили золотой медали из-за очень откровенного купальника
      сегодня
      1090
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Чернигова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 13 сентября: роспуск ЦИК, обыски у Порошенко и Зеленский и Коломойский на YES
      сегодня , 22:58 Главные новости 13 сентября: роспуск ЦИК, обыски у Порошенко и Зеленский и Коломойский на YES
      8
      Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      сегодня , 19:30 Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      Іван Яковина 105
      О чем говорится в так называемой формуле Штанмайера и почему о ней вспомнили
      сегодня , 19:02 О чем говорится в так называемой формуле Штанмайера и почему о ней вспомнили
      586
      Стихии Тадао Андо: бетонные шедевры, поражающие величием
      сегодня , 18:03 Стихии Тадао Андо: бетонные шедевры, поражающие величием
      123
      Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      сегодня , 18:00 Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      Ірина Юрковська 59
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук