Больше гектара в огне: на Черниговщине горела свалка – фото, видео

На Черниговщине вспыхнула городская свалка. Огонь охватил больше гектара площади территории полигона твердых бытовых отходов. Пожарным уже удалось локализовать пожар, впрочем, тлеет он до сих пор.

Свалка находится в селе Новый Белоус Черниговского района, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: Прокуратура отпустила депутата из Чернигова, который сбил человека на пешеходном переходе

Среди возможных причин возгорания рассматривается поджог. Коммунальщики, которые работают на полигоне отходов, отметили - за столбами дыма якобы видели силуэты людей.

"Если было бы самовозгорание или неосторожное обращение с огнем, пожар не достиг бы таких размеров", - прокомментировал представитель управления ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко.

В Чернигове горела свалка: видео

Отметим, что утром 13 сентября огонь также охватил 10 гектаров территории военного полигона в Козелецком районе на Черниговщине. Пожар начался из-за возгорания сухого настила в лесу.

Стоит отметить, что за последние сутки спасатели только Черниговской области ликвидировали по меньшей мере 21 пожар, возникший в природных экосистемах на территории 19 населенных пунктов. Общая площадь всех пожаров превышает 50 гектаров.