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      Прокуратура отпустила депутата из Чернигова, который сбил человека на пешеходном переходе

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      Прокуратура Черниговской области
      Прокуратура Черниговской области / ukrinform.ua

      Депутата Черниговского горсовета от "Демократического альянса" Ярослав Ковтуна, который сбил насмерть человека на пешеходном переходе, отпустили. Постановление о его освобождении выдала прокуратура на том основании, что против него нет доказательств.

      Ковтун сразу после ДТП остался на месте, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. После проведения осмотра места происшествия в ночное время сопровождал в больницу потерпевшего и согласился оставаться по месту жительства, постоянно поддерживая связь со следователем в уголовном производстве. Об этом говорится в материалах уголовного производства.

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      Задержание депутата произошло лишь через 15 часов после самого ДТП.

      Таким образом, оснований для задержания нет,
      – говорится в документе.



      Постановление прокуратуры / LB.ua

       

      Против депутата открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения с причинением тяжких телесных повреждений.

      На фото с места аварии видно синюю машину Mazda-626, и именно эта модель указана в электронной декларации Ярослава Ковтуна.


      Декларация Ярослава Ковтуна


      Депутат горсовета от "Демократический альянс" в Чернигове – Ярослав Ковтун

       

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Чернигова
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