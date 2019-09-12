Прокуратура отпустила депутата из Чернигова, который сбил человека на пешеходном переходе

Депутата Черниговского горсовета от "Демократического альянса" Ярослав Ковтуна, который сбил насмерть человека на пешеходном переходе, отпустили. Постановление о его освобождении выдала прокуратура на том основании, что против него нет доказательств.

Ковтун сразу после ДТП остался на месте, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. После проведения осмотра места происшествия в ночное время сопровождал в больницу потерпевшего и согласился оставаться по месту жительства, постоянно поддерживая связь со следователем в уголовном производстве. Об этом говорится в материалах уголовного производства.

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Задержание депутата произошло лишь через 15 часов после самого ДТП.

Таким образом, оснований для задержания нет,

– говорится в документе.





Постановление прокуратуры / LB.ua

Против депутата открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения с причинением тяжких телесных повреждений.

На фото с места аварии видно синюю машину Mazda-626, и именно эта модель указана в электронной декларации Ярослава Ковтуна.



Декларация Ярослава Ковтуна



Депутат горсовета от "Демократический альянс" в Чернигове – Ярослав Ковтун