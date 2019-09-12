17:07
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:01, 11 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Прокуратура відпустила депутата з Чернігова, який збив людину на пішохідному переході

      108 Читать новость на русском
      Прокуратура Чернігівської області
      Прокуратура Чернігівської області / ukrinform.ua

      Депутата Чернігівської міськради від "Демократичного альянсу" Ярослава Ковтуна, який збив на смерть людину на пішохідному переході відпустили. Постанову про його звільнення видала прокуратура на тій підставі, що проти нього немає доказів.

      Ковтун відразу після ДТП залишився на місці, викликав швидку допомогу і співробітників поліції. Після проведення огляду місця події в нічний час супроводжував у лікарню потерпілого і погодився залишатися за місцем проживання, постійно підтримуючи зв'язок зі слідчим у кримінальному провадженні. Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження.

      Читайте також: Брат мера Івано-Франківська Марцінківа на смерть збив людину: фото

      Затримання депутата відбулося лише через 15 годин після самої ДТП.

      Таким чином підстав для затримання немає,
      – йдеться в документі.



      Постанова прокуратури / LB.ua

      Проти депутата відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

      На фото з місця аварії видно синю автівку Mazda-626, і саме ця модель зазначена в електронній декларації Ярослава Ковтуна.


      Декларація Ярослава Ковтуна


      Депутат міськради від "Демократичний альянс" у Чернігові – Ярослав Ковтун

       

      blog_ava
      У Харкові невідомий побив та зґвалтував 12-річну дівчинку: його розшукують – фото
      сьогодні
      4492
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Чернігова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тигриця чи левиця? Що ви знаєте про Еліну Світоліну
      сьогодні , 16:03 Тигриця чи левиця? Що ви знаєте про Еліну Світоліну
      Наталя Сколоздра 1232
      Дострокові вибори в Києві: коли можливі і які сценарії розвитку подій
      сьогодні , 15:45 Дострокові вибори в Києві: коли можливі і які сценарії розвитку подій
      Інна Жолобович 2742
      Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      11 вересня , 16:30 Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      947
      По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      сьогодні , 15:05 По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      Блог Медіа 687
      Штраф чи звільнення – як карати кнопкодавів у Раді?
      сьогодні , 14:54 Штраф чи звільнення – як карати кнопкодавів у Раді?
      636
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук