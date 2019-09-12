Прокуратура відпустила депутата з Чернігова, який збив людину на пішохідному переході

Депутата Чернігівської міськради від "Демократичного альянсу" Ярослава Ковтуна, який збив на смерть людину на пішохідному переході відпустили. Постанову про його звільнення видала прокуратура на тій підставі, що проти нього немає доказів.

Ковтун відразу після ДТП залишився на місці, викликав швидку допомогу і співробітників поліції. Після проведення огляду місця події в нічний час супроводжував у лікарню потерпілого і погодився залишатися за місцем проживання, постійно підтримуючи зв'язок зі слідчим у кримінальному провадженні. Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження.

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Затримання депутата відбулося лише через 15 годин після самої ДТП.

Таким чином підстав для затримання немає,

– йдеться в документі.





Постанова прокуратури / LB.ua

Проти депутата відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

На фото з місця аварії видно синю автівку Mazda-626, і саме ця модель зазначена в електронній декларації Ярослава Ковтуна.



Декларація Ярослава Ковтуна



Депутат міськради від "Демократичний альянс" у Чернігові – Ярослав Ковтун