Понад гектар у вогні: на Чернігівщині горіло сміттєзвалище – фото, відео

На Чернігівщині спалахнуло міське сміттєзвалище. Вогонь охопив понад гектар площі території полігону твердих побутових відходів. Пожежникам вже вдалося локалізувати пожежу, втім тліє й досі.

Сміттєзвалище розташоване у селі Новий Білоус Чернігівського району, повідомляє прес-служба ДСНС.

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Серед імовірних причин загоряння розглядають підпал. Комунальники, які працюють на полігоні відходів, зазначили – за стовпами диму нібито бачили силуети людей.

"Якщо було б самозагоряння чи необережне поводження з вогнем, пожежа не набула б таких розмірів," – прокоментував речник управління ДСНС у Чернігівській області Олександр Івченко.

У Чернігові горіло сміттєзвалище: відео

Зазначимо, що зранку 13 вересня вогонь також охопив 10 гектарів території військового полігону в Козелецькому районі, що на Чернігівщині. Пожежа розпочалася через займання сухого настилу в лісі.

Варто зазначити, що за останню добу рятувальники лише Чернігівської області ліквідували щонайменше 21 пожежу, які виникли у природних екосистемах на території 19 населених пунктів. Загальна площа, усіх пожеж перевищує 50 гектарів