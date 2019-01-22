Больше не "уставший": как будет выглядеть Шулявский мост после реконструкции – фото

В КГГА показали, как будет выглядеть развязка на Шулявском путепроводе в Киеве после масштабной реконструкции.

В бюджете Киева на 2019-й год на реконструкцию многострадального Шулявского моста предусмотрено 363,4 миллиона гривен.

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Между тем в КГГА показали, как выглядит проект реконструкции путепровода.

Из визуализации видно, что новая развязка напоминает неполный листок клевера – на мосту будут предусмотрены три съезда, пишет "Новое время" со ссылкой на заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна.

На новой развязке будет предусмотрена велодорожка шириной 2 метра и общей длиной более километра.



Визуализация проекта реконструкции Шулявского моста в Киеве

Для удобства велосипедистов на одном из участков трасса будет проходить под землей.

По данным КГГА, стоимость всего проекта составляет 0,83 миллиарда гривен, а реализовать его планируют максимум в течение ближайших 2 лет.

Напомним, Шулявский мост в Киеве "устал" и начал обваливаться еще в конце февраля 2017 года. Несколько раз его уже планировали полностью закрывать на реконструкцию, однако из-за нехватки финансирования сроки переносили.



Известно, что для строительства новой развязки на месте Шулявского моста нужно снести цех №5 госзавода "Большевик". Столичные власти пока ведут переговоры по этому вопросу с Фондом госимущества, на балансе которого находится здание.