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      Больше не "уставший": как будет выглядеть Шулявский мост после реконструкции – фото

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      Проект реконструкции Шулявского моста в Киеве
      Проект реконструкции Шулявского моста в Киеве / Кадр из видео Радио Свобода

      В КГГА показали, как будет выглядеть развязка на Шулявском путепроводе в Киеве после масштабной реконструкции.

      В бюджете Киева на 2019-й год на реконструкцию многострадального Шулявского моста предусмотрено 363,4 миллиона гривен.

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      Между тем в КГГА показали, как выглядит проект реконструкции путепровода.

      Из визуализации видно, что новая развязка напоминает неполный листок клевера – на мосту будут предусмотрены три съезда, пишет "Новое время" со ссылкой на заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна.

      На новой развязке будет предусмотрена велодорожка шириной 2 метра и общей длиной более километра.

      Шулявський міст Київ проект реконструкція
      Визуализация проекта реконструкции Шулявского моста в Киеве

      Для удобства велосипедистов на одном из участков трасса будет проходить под землей.

      По данным КГГА, стоимость всего проекта составляет 0,83 миллиарда гривен, а реализовать его планируют максимум в течение ближайших 2 лет.

       

      Напомним, Шулявский мост в Киеве "устал" и начал обваливаться еще в конце февраля 2017 года. Несколько раз его уже планировали полностью закрывать на реконструкцию, однако из-за нехватки финансирования сроки переносили.

      Известно, что для строительства новой развязки на месте Шулявского моста нужно снести цех №5 госзавода "Большевик". Столичные власти пока ведут переговоры по этому вопросу с Фондом госимущества, на балансе которого находится здание.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости Киева КГГА Шулявский мост Ремонт Строительство
      Источник: 24 Канал
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