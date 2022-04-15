Большие группы выявляют по всей территории Украины, - Денисенко о диверсантах

Служба Безопасности Украины и Нацполиция постоянно работают над разоблачением диверсионных групп, в том числе "спящих", ведь вероятность их существования нельзя исключать.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает 24 канал.

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По его словам, диверсионные группы выявляют по всей территории Украины. Речь идет не только о тех территориях, которые освободили от российских оккупантов или о линии соприкосновения.

Речь идет обо всех других городах Украины. В концепцию было заложено невероятное их количество диверсантов,

– сказал Денисенко.

Добавим, что только в течение марта подразделения Национальной полиции Украины задержали около 600 российских диверсантов. Группы были разные по составу и имели разные задания.

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