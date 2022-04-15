Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає 24 канал.

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За його словами, диверсійні групи виявляють по всій території України. Йдеться не лише про ті території, які звільнили від російських окупантів чи про лінії зіткнення.

Мова йде про всі інші містах України. В концепцію було закладену неймовірну їх кількість диверсантів,

– сказав Денисенко.

Додамо, що лише впродовж березня підрозділи Національної поліції України затримали близько 600 російських диверсантів. Групи були різні за складом та мали різні завдання.

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