"Спалився" на слові "паляниця"
Чоловік вважав, що слово "паляниця" означає споруду з балок. А вже згодом у нього знайшли російські документи та навіть виявилось, що має нерухомість в тимчасово окупованому Криму.
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До поліції небайдужий рівнянин із повідомлення про підозрілу автівку чоловіка звернувся ще 22 березня. А вже 12 квітня працівники Служби безпеки України оголосили йому підозру у незаконному поводженні з вибухівкою.
Що відомо про затриманого диверсанта
Спершу рівнянин помітив автівку сумнівного чоловіка. Хоча номери машини були місцеві, транспорт був помітно перевантажений. Вже згодом патрульні розшукали водія.
- Повідомляють, що ним виявився 42-річний уродженець міста Гомель.
- Спершу той не взагалі не міг пояснити, що робить у місті.
- Потім поліцейські провели поверхневу перевірку і знайшли у чоловіка блокнот з підозрілими записами та обмотаний скотчем пакунок, в якому й запідозрили вибухівку.
Опісля й попросили вимовити безпрограшне слово-перевірку. Чоловік не зміг – не знав, що взагалі означає "паляниця".
Російські документи та нерухомість в Криму
Вже працівники СБУ виявили в росіянина:
- паспорт громадянина Росії для виїзду за кордон;
- внутрішній паспорт Росії;
- російський військовий квиток;
- документи, які підтверджують наявність нерухомості у Росії та Криму;
- а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ Росії.
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