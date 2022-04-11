У Рівному судили жінку, яка вирішила працювати на ворога. Суд над нею відбувався заочно – вона встигла втекти до Росії.

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Мережа інформаторів

Як повідомили правоохоронці, жінка створила мережу інформаторів, які працювали на росіян. Зрадники збирали інформацію про розташування техніки та особового складу ЗСУ. Суд присудив колабораціоністці 13 років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадують: у статті про державну зраду передбачено звільнення відповідальності у разі, якщо не було вчинено жодних дій проти України, а про "роботу" від ворога було повідомлено у відповідні органи.

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