Большие возможности для разведки – спецслужбы прокомментировали рамочное соглашение с США
Источник:Главное управление разведки Минобороны
Выполнение рамочного соглашения с США в оборонной сфере открывает большие возможности модернизации украинской разведки. В частности, приоритетом должны стать киберразведка и кибербезопасность, а также разведывательная деятельность в целом.
Сначала говорится о разработке дорожной карты. Об этом 1 ноября рассказали в разведке Украины.
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Большие возможности для разведки – ГРУ о рамочном соглашении с США
Начальник разведки бригадный генерал Кирилл Буданов рассказал, что разработка дорожной карты для реализации рамочного соглашения является приоритетом для всех аналитических подразделений ВСУ и системы безопасности в целом.
Выполнение рамочного соглашения с США в оборонной сфере открывает большие возможности для модернизации украинской разведки,
– сказал бригадный генерал Кирилл Буданов.
Руководитель разведки также пояснил, что "мы должны идти в ногу с современным миром и очень быстро перенимать и усваивать все инновации для укрепления обороны нашего государства".
Поэтому разработка дорожной карты "способна стать таким модернизационным планом, аналогов которого на протяжении всех лет Независимости в Украине еще не существовало".
Буданов объяснил:
- Украина "как никогда раньше заинтересована в эффективном сотрудничестве и взаимодействии с американскими партнерами";
- уровень их подготовки, инновационно-технического обеспечения оборонной сферы и разведывательной деятельности, в частности опыт проведения спецопераций;
- именно это то, что нужно перенимать как для модернизации ВСУ, так и для дальнейшей евроатлантической интеграции в оборонной сфере.
Кстати, рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США было подписано 31 августа 2021 года в Вашингтоне.
Рамочное соглашение Минобороны США и Украины
- В соглашении говорится о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, более тесном взаимодействии разведок, развитии сотрудничества в Черноморском регионе, реформировании Вооруженных сил Украины.
- Кроме того, речь идет о приближении оборонного сектора к стандартам НАТО и противодействии российской агрессии в Украине.
- Владимир Зеленский заявил, что для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии России.