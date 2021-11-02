Большие возможности для разведки – спецслужбы прокомментировали рамочное соглашение с США

Выполнение рамочного соглашения с США в оборонной сфере открывает большие возможности модернизации украинской разведки. В частности, приоритетом должны стать киберразведка и кибербезопасность, а также разведывательная деятельность в целом.

Сначала говорится о разработке дорожной карты. Об этом 1 ноября рассказали в разведке Украины.

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Большие возможности для разведки – ГРУ о рамочном соглашении с США

Начальник разведки бригадный генерал Кирилл Буданов рассказал, что разработка дорожной карты для реализации рамочного соглашения является приоритетом для всех аналитических подразделений ВСУ и системы безопасности в целом.

Выполнение рамочного соглашения с США в оборонной сфере открывает большие возможности для модернизации украинской разведки,

– сказал бригадный генерал Кирилл Буданов.

Руководитель разведки также пояснил, что "мы должны идти в ногу с современным миром и очень быстро перенимать и усваивать все инновации для укрепления обороны нашего государства".

Поэтому разработка дорожной карты "способна стать таким модернизационным планом, аналогов которого на протяжении всех лет Независимости в Украине еще не существовало".

Буданов объяснил:

Украина "как никогда раньше заинтересована в эффективном сотрудничестве и взаимодействии с американскими партнерами";

и взаимодействии с американскими партнерами"; уровень их подготовки, инновационно-технического обеспечения оборонной сферы и разведывательной деятельности, в частности опыт проведения спецопераций;

именно это то, что нужно перенимать как для модернизации ВСУ, так и для дальнейшей евроатлантической интеграции в оборонной сфере.

Кстати, рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США было подписано 31 августа 2021 года в Вашингтоне.

Рамочное соглашение Минобороны США и Украины