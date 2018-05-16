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"Большие дыры в корабле": Луценко назвал три главные проблемы Украины

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Луценко объяснил три главные проблемы Украины
Луценко объяснил три главные проблемы Украины / Фото из открытых источников

В Украине сейчас существует три главные проблемы, решение которых позволит проводить реальные реформы в стране. В частности все они связаны с коррупцией и олигархией.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "Интерфакс".

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По его словам, первоочередной проблемой является хищение государственного сектора экономики.

"Мы – единственная в Европе страна с двумя тысячами государственных предприятий, 75% из них не показывают прибыли, они формально убыточны. Но они убыточны для страны, а для тех, кто назначает своих руководителей предприятий, они очень прибыльные. Смею вас заверить, это представители всех партий – и власти, и оппозиции, которые получают такие "подачки" за то или иное голосование. Система партийного назначения руководителей госпредприятий является основой украинской политической всеобъемлющей коррупции", – рассказал он.

По словам генпрокурора, пока нет реального противодействия этому – ни о какой серьезной борьбе с коррупцией не может быть и речи, ведь сколько бы ни ловили местных чиновников "на горячем", нельзя остановить взяточничество как инструмент политической жизни страны. Однако, решить эту пробему можно путем большой приватизации и проведением открытых аукционов.

Второй проблемой, по мнению Луценко, является завладение олигархией природными ресурсами Украины.

Олигархия – действительно огромная проблема страны. Но она возникла и до сих пор подпитывается закрытыми теневыми аукционами на природные ресурсы. После Майдана на аукционах было выдано 43 спецразрешения на ресурсы. Без аукционов – 679! Олигархи скупали и скупают украинские природные ресурсы,
– разъяснил чиновник.

Он отметил, что государство должно обеспечить стопроцентно открытые конкурсных аукционов на любые природные ресурсы. А также – опубликовать открытый реестр всех ранее выданных лицензий, поручить его проверить и в дальнейшем проводить все исключительно по открытым конкурсным процедурам.

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"Позиция номер три – таможня. По оценкам экспертов, до 30% страна все еще недополучает от экспортно-импортных операций. Вот картина таможенных платежей в миллиардах долларов по годам с указанием руководителей ГТС. Рекордные 18,2 миллиарда долларов показали Валерий Хорошковский в 2008 году и Степан Дериволков в 2013-м. На всех таможнях необходимо установить электронные сканеры и, мне кажется, совместные посты с представителями таможенных служб западных государств", – добавил чиновник.

Подытоживая, Луценко отметил – когда эти три "огромные пробоины будут закрыты, украинский корабль сможет легче маневрировать".

Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Государственная таможенная служба Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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