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"Великі дірки в кораблі": Луценко назвав три головні проблеми України

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Луценко пояснив три головні проблеми України
Луценко пояснив три головні проблеми України / Фото з відкритих джерел

В Україні зараз існує три головні проблеми, вирішення яких дозволить проводити реальні реформи в країні. Зокрема всі вони пов'язані з корупцією та олігархією.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Інтерфакс".

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За його словами, першочерговою проблемою є розкрадання державного сектора економіки.

"Ми – єдина в Європі країна з двома тисячами державних підприємств, 75% з них не показують прибутку, вони формально збиткові. Але вони збиткові для країни, а для тих, хто призначає своїх керівників підприємств, вони дуже прибуткові. Смію вас запевнити, це представники всіх партій – і влади, і опозиції, які отримують такі "подачки" за те чи інше голосування. Система партійного призначення керівників держпідприємств є основою української політичної всеосяжної корупції", – розповів він.

За словами генпрокурора, поки немає реальної протидії цьому – ні про яку серйозну боротьбу з корупцією не може бути й мови, адже скільки б не ловили місцевих чиновників "на гарячому", не можна зупинити хабарництво як інструмент політичного життя країни. Проте, вирішити цю пробему можна шляхом великої приватизації та проведенням відкритих аукціонів.

Другою проблемою, на думку Луценка, є заволодіння олігархією природними ресурсами України.

Олігархія – дійсно величезна проблема країни. Але вона виникла і досі підживлюється закритими тіньовими аукціонами на природні ресурси. Після Майдану на аукціонах було видано 43 спецдозволи на ресурси. Без аукціонів – 679! Олігархи скуповували і скуповують українські природні ресурси,
– роз'яснив чиновник.

Він зауважив, що держава повинна забезпечити стовідсотково відкриті конкурсні аукціони на будь-які природні ресурси. А також – опублікувати відкритий реєстр усіх раніше виданих ліцензій, доручити його перевірити і надалі проводити все виключно за відкритими конкурсними процедурами.

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"Позиція номер три – митниця. За оцінками експертів, до 30% країна все ще недоотримує від експортно-імпортних операцій. Ось картина митних платежів у мільярдах доларів за роками із зазначенням керівників ГТС. Рекордні 18,2 мільярди доларів показали Валерій Хорошковський в 2008 році і Степан Дериволков в 2013-му. На всіх митницях необхідно встановити електронні сканери і, мені здається, спільні пости з представниками митних служб західних держав", – додав чиновник.

Підсумовуючи, Луценко наголосив – коли ці три "величезні пробоїни будуть закриті, український корабель зможе легше маневрувати".

Теги: Новини України Новини політики Корупція Юрій Луценко Державна митна служба
Джерело: 24 Канал
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