Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу
11 апреля 2022 , 23:22Читати новину українською
Почти на всей западной Украине объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены раздаются на Полтавщине, Виннитчине.
Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно в 23:12 11 апреля. Людям нужно находиться в укрытиях до объявления отбоя тревоги.
Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена
Во многих областях звучит тревога
В частности, сирены из-за угрозы воздушной тревоги объявили на:
- Львовщине;
- Полтавщине;
- Виннитчине
- Хмельнитчине;
- Ровненщине;
- Ивано-Франковщине;
- Тернопольщине;
- Волыни;
- Житомирщине;
- Киевщине;
- Черниговщине;
- Луганщине.