Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу

11 апреля 2022 , 23:22
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Почти на всей западной Украине объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены раздаются на Полтавщине, Виннитчине.

Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно в 23:12 11 апреля. Людям нужно находиться в укрытиях до объявления отбоя тревоги.

Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена

Во многих областях звучит тревога

В частности, сирены из-за угрозы воздушной тревоги объявили на:

  • Львовщине;
  • Полтавщине;
  • Виннитчине
  • Хмельнитчине;
  • Ровненщине;
  • Ивано-Франковщине;
  • Тернопольщине;
  • Волыни;
  • Житомирщине;
  • Киевщине;
  • Черниговщине;
  • Луганщине.

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Автор: Діана Квасневська