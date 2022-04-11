Повідомлення про тривогу почали з'являтись орієнтовно о 23:12 11 квітня. Людям треба перебувати в укриттях до оголошення відбою тривоги.

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У багатьох областях лунають тривоги

Зокрема сирени через загрозу повітряної тривоги оголосили на:

  • Львівщині;
  • Полтавщині;
  • Вінниччині;
  • Хмельниччині;
  • Рівненщині;
  • Івано-Франківщині;
  • Тернопільщині;
  • Волині;
  • Житомирщині;
  • Київщині;
  • Чернігівщині;
  • Луганщині.

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