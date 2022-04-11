Повідомлення про тривогу почали з'являтись орієнтовно о 23:12 11 квітня. Людям треба перебувати в укриттях до оголошення відбою тривоги.
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У багатьох областях лунають тривоги
Зокрема сирени через загрозу повітряної тривоги оголосили на:
- Львівщині;
- Полтавщині;
- Вінниччині;
- Хмельниччині;
- Рівненщині;
- Івано-Франківщині;
- Тернопільщині;
- Волині;
- Житомирщині;
- Київщині;
- Чернігівщині;
- Луганщині.
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