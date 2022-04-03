В большинстве областей Украины снова сирены. Воздушная тревога объявлена во всех регионах нашего государства.

Сообщения о тревоге начали появляться в 04:21 по Киеву. Об этом первым сообщили в КГГА.

Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Украине раздаются сирены

Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

– сообщили в КГГА.

Также сирена из-за угрозы ракетных обстрелов раздается на:

Львовщине;

Буковине;

Тернопольщине:

Винничине;

Полтавщине;

Житомирщине;

Кировоградщине;

Закарпатье;

Одесщине;

Днепропетровщине;

Волыни;

Хмельнитчине;

Черкасщине;

Ровенщине;

Ивано-Франковсковщине;

Сумщине.

Людей призывают находиться в укрытии отбоя воздушной тревоги.

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