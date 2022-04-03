В большинстве областей Украины снова сирены

3 апреля 2022 , 04:28
Читати новину українською

В большинстве областей Украины снова сирены. Воздушная тревога объявлена во всех регионах нашего государства.

Сообщения о тревоге начали появляться в 04:21 по Киеву. Об этом первым сообщили в КГГА.

Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Украине раздаются сирены

Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
– сообщили в КГГА.

Также сирена из-за угрозы ракетных обстрелов раздается на:

  • Львовщине;
  • Буковине;
  • Тернопольщине:
  • Винничине;
  • Полтавщине;
  • Житомирщине;
  • Кировоградщине;
  • Закарпатье;
  • Одесщине;
  • Днепропетровщине;
  • Волыни;
  • Хмельнитчине;
  • Черкасщине;
  • Ровенщине;
  • Ивано-Франковсковщине;
  • Сумщине.

Людей призывают находиться в укрытии отбоя воздушной тревоги.

Смотрите также: почему срабатывает воздушная тревога по всей Украине: объяснение Арестовича – видео

 

 

Автор: Діана Квасневська