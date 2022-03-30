В большинстве областей Украины – воздушная тревога
30 марта 2022 , 17:32Читати новину українською
Примерно в 17:25 во многих областях Украины сообщили о воздушной тревоге. Людей призывают немедленно идти в укрытие.
Из-за угрозы атаки российских захватчиков в большинстве областей Украины сообщили о воздушной тревоге, информирует 24 канал.
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Воздушная тревога в Украине
Об опасности примерно в 17:25 сообщили в таких городах:
- Львов,
- Хмельницкий,
- Киев,
- Днепр,
- Запорожье,
- Николаев,
- Черкассы,
- Винница,
- Полтава,
- Луцк,
- Тернополь,
- Ровно,
- Ивано-Франковск,
- Харьков.
Жителей этих городов и соответствующих областей просят немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до отмены сигнала о воздушной тревоге.
Обратите внимание – Что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео