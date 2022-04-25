По всей территории Украины воздушные тревоги – немедленно отправляйтесь в укрытие

25 апреля 2022 , 06:58
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Утром, 25 апреля, по всей территории Украины прозвучали воздушные тревоги. Немедленно отправляйтесь к укрытию, ведь это может спасти вам жизнь.

Около 6:30 утра на Востоке и Юге Украины раздались воздушные тревоги. А уже через пол часа сирены услышали в центральных регионах, а также на Севере. Около 7:20 объявили тревогу на Западе, передает 24 канал.

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Оставайтесь в укрытии до отбоя

Воздушная тревога была объявлена ​​в большинстве регионов Украины. В частности, в:

  • Киеве
  • Киевской области
  • Кировоградской области
  • Черкасской области
  • Винницкой области
  • Житомирской области
  • Сумской области
  • Харьковской области
  • Одесской области
  • Николаевской области
  • Запорожской области
  • Полтавской области
  • Днепропетровской области
  • Черниговской области
  • Луганской области
  • Донецкой области
  • Хмельницкой области
  • Волынской области
  • Львовской области
  • Ивано-Франковской области
  • Ровненской области
  • Тернопольской области

Отмечаем, что чрезвычайно важно оставаться в укрытии до сигнала об отбое воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь.

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Автор: Назарій Лазур