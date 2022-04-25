По всей территории Украины воздушные тревоги – немедленно отправляйтесь в укрытие
25 апреля 2022 , 06:58Читати новину українською
Утром, 25 апреля, по всей территории Украины прозвучали воздушные тревоги. Немедленно отправляйтесь к укрытию, ведь это может спасти вам жизнь.
Около 6:30 утра на Востоке и Юге Украины раздались воздушные тревоги. А уже через пол часа сирены услышали в центральных регионах, а также на Севере. Около 7:20 объявили тревогу на Западе, передает 24 канал.
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Оставайтесь в укрытии до отбоя
Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов Украины. В частности, в:
- Киеве
- Киевской области
- Кировоградской области
- Черкасской области
- Винницкой области
- Житомирской области
- Сумской области
- Харьковской области
- Одесской области
- Николаевской области
- Запорожской области
- Полтавской области
- Днепропетровской области
- Черниговской области
- Луганской области
- Донецкой области
- Хмельницкой области
- Волынской области
- Львовской области
- Ивано-Франковской области
- Ровненской области
- Тернопольской области
Отмечаем, что чрезвычайно важно оставаться в укрытии до сигнала об отбое воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь.
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