В большинстве регионов Украины воздушная тревога

14 апреля 2022 , 10:47
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В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Всем нужно немедленно пройти в укрытие.

Сообщения о включении сирены в городах начали появляться около 10:40. Жителей просят не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.

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В каких областях объявили тревогу

  • Одесса,
  • Запорожье,
  • Харьков,
  • Киев и область,
  • Винница,
  • Сумы,
  • Чернигов,
  • Черкассы,
  • Полтава,
  • Днепр,
  • Житомир,
  • Кропивницкий,
  • Донецкая область.

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Автор: Анастасія Лукашевська