В большинстве регионов Украины воздушная тревога
14 апреля 2022 , 10:47Читати новину українською
В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Всем нужно немедленно пройти в укрытие.
Сообщения о включении сирены в городах начали появляться около 10:40. Жителей просят не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.
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В каких областях объявили тревогу
- Одесса,
- Запорожье,
- Харьков,
- Киев и область,
- Винница,
- Сумы,
- Чернигов,
- Черкассы,
- Полтава,
- Днепр,
- Житомир,
- Кропивницкий,
- Донецкая область.
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