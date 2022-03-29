На большинстве территории Украины раздаются сирены

В Украине раздаются сирены. Всем нужно пройти в укрытие.

Сирены слышат жители Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей. Также тревога в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях передает 24 канал.

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Надо спрятаться в безопасное место

Также к регионам, где есть воздушная опасность, присоединились Донетчина и Днепропетровщина.

Первоначально, когда раздается сирена, следует выключить в доме все коммуникации: свет, газ, воду и прочее. Тогда взять с собой тревожный рюкзак с документами, деньгами и вещами первой необходимости.

Затем нужно немедленно спуститься в укрытие, помогая укрыться больным или пожилым людям поблизости.

В укрытии нужно сидеть до тех пор, пока не раздастся следующая сирена. Она извещает об отбое тревоги и о том, что опасность миновала.

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