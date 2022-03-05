Большинство американцев поддерживают закрытие неба над Украиной и отказ от российской нефти

Более 70% граждан США поддерживают закрытие неба над Украиной. Таковы результаты опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

Более того, американцы также считают, что Соединенным Штатам следует прекратить покупать нефть или газ у России. Это ясно показывает, насколько в стране возросло возмущение вторжением россиян в Украину.

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Опрос свидетельствует, что американцы поддерживают закрытие неба над Украиной

В четверг и пятницу, 3 и 4 марта, в США Reuters и Ipsos провели опрос, показавший, что:

74% американцев поддерживают идею о закрытии Штатами и НАТО воздушного пространства над Украиной, чтобы российская авиация не могла атаковать нас.

А 80% опрошенных американцев убеждены, что США должны перестать покупать российскую нефть и газ.

81% людей считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России.

77% согласны, что США должны конфисковать активы российских олигархов, связанных с Владимиром Путиным.

72% заявили, что США должны поставлять Украине оружие.

74% – что США должны принимать украинских беженцев.

Опрос проводился онлайн по всей территории США среди 831 взрослого человека.

Тем не менее в США и НАТО считают, что введение бесполетной зоны в небе Украины – "не лучшая идея", потому что это втянет США в прямой военный конфликт с Россией.

Украина же не перестанет добиваться того, чтобы мир изменил эту позицию. Нам очень нужно закрытое небо, чтобы лучше защищать себя от российской агрессии.

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