Большинство больниц у украинской границы заняты российскими военными

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 24 марта 2022 года.

Согласно сообщению, подавляющее большинство медицинских учреждений России, которые расположены в населенных пунктах недалеко от территории Украины, заняты.

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В них лежат раненые российские военнослужащие, участвовавшие в войне с Украиной и имевшие боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.

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