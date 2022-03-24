Большинство больниц у украинской границы заняты российскими военными
24 марта 2022 , 19:44Читати новину українською
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 24 марта 2022 года.
Согласно сообщению, подавляющее большинство медицинских учреждений России, которые расположены в населенных пунктах недалеко от территории Украины, заняты.
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В них лежат раненые российские военнослужащие, участвовавшие в войне с Украиной и имевшие боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.
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