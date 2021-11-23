Македонский премьер Зоран Заев назвал ДТП "ужасной трагедией". Политик рассказал, что люди возвращались с экскурсии в Турции.
Заметьте На Соломенской площади в Киеве произошла масштабная авария с 4 машинами
Жертвами ДТП стали 45 человек. Среди них – 12 детей. Кроме того, нескольких человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
Пресс-служба местной пожарной службы подтвердила, что автобус имел македонскую регистрацию. По данным СМИ, владельцами транспортной компании, которой принадлежал автобус, являются северные македонцы.
Автобус двигался четвертым в колонне. На место трагедии уже прибыл представитель компании. Он предоставит списки пассажиров всех автобусов и информацию о техническом состоянии транспортных средств.
ДТП в Болгарии: главное
- Жуткое ДТП произошло на трассе София – Благоевград близ села Боснек.
- Дорожный эксперт Диана Русинова сообщила, что участок трассы, где произошло ДТП, является проблемным. В течение лета там ремонтировали ямы.
- СМИ сообщают разное количество пассажиров автобуса. Одни пишут, что в салоне было 52 человека, другие – сообщают о 53 людях.
- Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что посольство Украины в Болгарии проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы.