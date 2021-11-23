Македонский премьер Зоран Заев назвал ДТП "ужасной трагедией". Политик рассказал, что люди возвращались с экскурсии в Турции.

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Жертвами ДТП стали 45 человек. Среди них – 12 детей. Кроме того, нескольких человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пресс-служба местной пожарной службы подтвердила, что автобус имел македонскую регистрацию. По данным СМИ, владельцами транспортной компании, которой принадлежал автобус, являются северные македонцы.

Автобус двигался четвертым в колонне. На место трагедии уже прибыл представитель компании. Он предоставит списки пассажиров всех автобусов и информацию о техническом состоянии транспортных средств.

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