Македонський прем'єр Зоран Заєв назвав ДТП "жахливою трагедією". Політик розповів, що люди поверталися з екскурсії у Туреччині.

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Жертвами ДТП стали 45 людей. Серед них – 12 дітей. Окрім того, декількох людей госпіталізували у важкому стані.

Пресслужба місцевої пожежної служби підтвердила, що автобус мав македонську реєстрацію. За даними ЗМІ, власниками транспортної компанії, якій належав автобус, є північні македонці.

Автобус рухався четвертим у колоні. На місце трагедії вже прибув представник компанії. Він надасть списки пасажирів усіх автобусів та інформацію про технічний стан транспортних засобів.

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