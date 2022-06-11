Большинство нуждается в протезировании, – львовский хирург рассказал о пострадавших с горячих точек

К сожалению, в тыловые больницы постоянно привозят пострадавших из "горячих" регионов Украины. Недавно медики встретили эвакуационный поезд из Днепра, на котором транспортировали пострадавших, вывезенных из-под обстрелов.

Об этом 24 каналу рассказал Виталий Колодий, заведующий отделением хирургии в лечебно-диагностическом центре Святого Луки. Медик также отметил, что чаще всего среди гражданских бытуют минно-взрывные травмы, осколочные и огнестрельные ранения, а также ожоги разной степени тяжести.

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По словам хирурга, тяжесть лечения таких пациентов заключается в том, что большинство травм и повреждений не изолированы, а также немалое количество политравм.

"Довольно часто у пациента совмещены травмы нескольких конечностей, нередко все ранения спарены с травмами головы и внутренними ушибами или переломами", - говорит Виталий Колодий.

Крайне редко встречается пострадавший с одним шаром или одним осколком. Лечение в стационаре длится недолго – около 2-х недель. С реабилитацией сложнее, ведь она происходит дольше, добавляет медик лечебно-диагностического центра.

Длительная реабилитация связана с тем, что функции конечностей следует восстанавливать постепенно. А еще очень часто потребность не только в восстановлении, но и в протезировании,

– добавляет Колодий.

По мнению хирурга, послеоперационная реабилитация крайне важна для восстановления всех критически важных функций организма человека.

Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" во Львове – что известно

Об идее создания реабилитационного центра сообщили в мае. Мэр Львова заявил, что город принимает много раненых в результате боевых действий или ракетных ударов по Украине. Именно поэтому стоит построить масштабный реабилитационный центр для всех желающих украинцев.

10 июня во Львове прошел Форум доноров. На нем и презентовали проект Национального центра реабилитации "Несокрушимые" . Это сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также во время мероприятия медики рассказали об особенностях работы нового центра.

Так стало известно, что реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. Там будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы в этом месте, но и будут производить.

Мероприятие прошло на глубине 7 метров для безопасности. В общей сложности участие в форуме приняли более 200 участников. Удалось собрать около 2 миллионов евро для Национального реабилитационного центра.

Андрей Садовый говорит , что презентация – это первый шаг к созданию нового мощного медучреждения. Он добавил, что на форуме представили "философию" реабилитационного центра. Его планируют выстроить за следующие 2 года.

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