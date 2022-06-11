Большинство нуждается в протезировании, – львовский хирург рассказал о пострадавших с горячих точек
К сожалению, в тыловые больницы постоянно привозят пострадавших из "горячих" регионов Украины. Недавно медики встретили эвакуационный поезд из Днепра, на котором транспортировали пострадавших, вывезенных из-под обстрелов.
Об этом 24 каналу рассказал Виталий Колодий, заведующий отделением хирургии в лечебно-диагностическом центре Святого Луки. Медик также отметил, что чаще всего среди гражданских бытуют минно-взрывные травмы, осколочные и огнестрельные ранения, а также ожоги разной степени тяжести.
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По словам хирурга, тяжесть лечения таких пациентов заключается в том, что большинство травм и повреждений не изолированы, а также немалое количество политравм.
"Довольно часто у пациента совмещены травмы нескольких конечностей, нередко все ранения спарены с травмами головы и внутренними ушибами или переломами", - говорит Виталий Колодий.
Крайне редко встречается пострадавший с одним шаром или одним осколком. Лечение в стационаре длится недолго – около 2-х недель. С реабилитацией сложнее, ведь она происходит дольше, добавляет медик лечебно-диагностического центра.
Длительная реабилитация связана с тем, что функции конечностей следует восстанавливать постепенно. А еще очень часто потребность не только в восстановлении, но и в протезировании,
– добавляет Колодий.
По мнению хирурга, послеоперационная реабилитация крайне важна для восстановления всех критически важных функций организма человека.
Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" во Львове – что известно
- Об идее создания реабилитационного центра сообщили в мае. Мэр Львова заявил, что город принимает много раненых в результате боевых действий или ракетных ударов по Украине. Именно поэтому стоит построить масштабный реабилитационный центр для всех желающих украинцев.
- 10 июня во Львове прошел Форум доноров. На нем и презентовали проект Национального центра реабилитации "Несокрушимые" . Это сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также во время мероприятия медики рассказали об особенностях работы нового центра.
- Так стало известно, что реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. Там будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы в этом месте, но и будут производить.
- Мероприятие прошло на глубине 7 метров для безопасности. В общей сложности участие в форуме приняли более 200 участников. Удалось собрать около 2 миллионов евро для Национального реабилитационного центра.
- Андрей Садовый говорит , что презентация – это первый шаг к созданию нового мощного медучреждения. Он добавил, что на форуме представили "философию" реабилитационного центра. Его планируют выстроить за следующие 2 года.