Большинство погибших – дети: США накрыл тропический ураган

В США с субботы, 19 июня, свирепствует тропический шторм Клодетт. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 12 человек.

В эпицентре непогоды оказалось американское побережье Мексиканского залива. Сейчас шторм продолжает свое движение к восточной части США.

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Судебный медик округа Уэйн Гарлок рассказал, что в штате Алабама погибли по меньшей мере 10 человек. Все они стали жертвами ДТП, которое спровоцировал шторм.

Девять детей и один взрослый погибли в субботу в результате аварии на автомагистрали I-65 в округе Батлер, штат Алабама,

– подчеркнул Гарлок.

В одном транспортном средстве погибли 8 детей в возрасте от 4 до 17 лет. В другом – мужчина и 9-месячный ребенок.

Кроме того, The New York Times сообщил о смерти 24-летнего мужчины и 3-летнего мальчика. Трагедию повлекло падение дерева на дом погибших.