Большинство ракет попали в нефтеперерабатывающий завод, – председатель Полтавской ОВД
Российские оккупанты нанесли авиаудар по нефтеперерабатывающему заводу Кременчуга Полтавской области. В общей сложности враг выпустил 12 ракет.
Кроме нефтеперерабатывающего завода оккупанты попали в другие объекты инфраструктуры. Об этом 24 каналу сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
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"Большинство из 12 выпущенных попали по территории нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге", – подчеркнул он.
Враг нанес авиаудар по Полтавщине
Глава Полтавской ОВ отметил, что кроме нефтеперерабатывающего завода 12 мая оккупанты попали также в другие объекты инфраструктуры.
В настоящее время спасатели работают на объектах, куда попасли вражеские снаряды. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям борятся с огнем.
По словам Лунина, точная информация о разрушении и количестве пострадавших пока неизвестна. Кроме того, пока не ясно, есть ли погибшие в результате сегодняшнего удара врага по Кременчугу.
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О пожарах в результате обстрелов
Как пояснил руководитель Полтавской областной военной администрации, в результате авиаудара врага на объектах, куда попали снаряды, возникли масштабные пожары.
Сейчас ситуация такая же, как была в предыдущий раз,
– подчеркнул Лунин.
Он добавил, что по своему масштабу пожары напоминают те, которые ранее были на нефтеперерабатывающем заводе. Там были остатки нефти, поэтому после попаданий ракеты образуются продукты горения.
Обстрелы Кременчуга: что известно
- Российские оккупанты нанесли удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу 12 мая. Звуки взрывов были слышны также в Полтавском районе.
- Это уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения России.
- Впервые российские захватчики устроили по заводу утром 2 апреля, там вспыхнул пожар. Из-за значительных разрушений завод остановил работу. Кроме того, тогда несколько человек получили ожоги.
- 24 апреля оккупанты ударили по заводу во второй раз. В общей сложности на Пасху по Кременчугу тогда выпустили 9 ракет, один человек погиб, еще 7 – пострадали.