Большинство ракет попали в нефтеперерабатывающий завод, – председатель Полтавской ОВД

Российские оккупанты нанесли авиаудар по нефтеперерабатывающему заводу Кременчуга Полтавской области. В общей сложности враг выпустил 12 ракет.

Кроме нефтеперерабатывающего завода оккупанты попали в другие объекты инфраструктуры. Об этом 24 каналу сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

К теме От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу: попали в НПЗ и другие объекты

"Большинство из 12 выпущенных попали по территории нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге", – подчеркнул он.

Враг нанес авиаудар по Полтавщине

Глава Полтавской ОВ отметил, что кроме нефтеперерабатывающего завода 12 мая оккупанты попали также в другие объекты инфраструктуры.

В настоящее время спасатели работают на объектах, куда попасли вражеские снаряды. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям борятся с огнем.

По словам Лунина, точная информация о разрушении и количестве пострадавших пока неизвестна. Кроме того, пока не ясно, есть ли погибшие в результате сегодняшнего удара врага по Кременчугу.

Российские оккупанты обстреляли Кременчуг: смотрите видео

О пожарах в результате обстрелов

Как пояснил руководитель Полтавской областной военной администрации, в результате авиаудара врага на объектах, куда попали снаряды, возникли масштабные пожары.

Сейчас ситуация такая же, как была в предыдущий раз,

– подчеркнул Лунин.

Он добавил, что по своему масштабу пожары напоминают те, которые ранее были на нефтеперерабатывающем заводе. Там были остатки нефти, поэтому после попаданий ракеты образуются продукты горения.

Обстрелы Кременчуга: что известно