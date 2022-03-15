Большинство украинцев готовы на компромисс с Россией, при условии возвращения Крыма и Донбасса

Согласно результатам социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев готовы достичь мира путем переговоров. Но не на условиях России.

Опрос проводился с 12 по 13 марта. В нем приняли участие 1 200 человек в возрасте от 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. К теме 70% опрошенных жителей Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС Украинцы не хотят соглашаться на условия России Реальным путем окончания Российско-Украинской войны большинство украинцев видит поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран (64%).

Но почти треть считают, что стоит отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий.

Между тем лишь 1% респондентов готов согласиться на большинство требований России.

Как украинцы видят окончание войны / инфографика "Рейтинг"

Украинцы хотят вернуть Донбасс и Крым

При этом Украинцы совсем не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс: большинство считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса (86%) и Крыма (80%). В этом уверены жители всех регионов. И этот показатель сейчас выше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину.

Мнение украинцев относительно Донбасса / инфографика "Рейтинг"

Мнение украинцев относительно Крыма / инфографика "Рейтинг"