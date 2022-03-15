Большинство украинцев убеждены, что цель вторжения России – полностью уничтожить Украину

56% украинцев считают, что главная цель вторжения России – полное уничтожение украинского народа. Это мнение во всех регионах Украины.

Об этом говорится в общенациональном опросе украинцев в условиях войны, проведенном социологической группой "Рейтинг". Важно! В исследовании можно было давать несколько ответов.

Важно Более двух третей украинцев выступают за вступление в НАТО

Результаты опроса

Украинцы не верят в "басни", которые распространяет российская пропаганда, оправдывая собственное вторжение в Украину. 56% украинцев считают, что цель оккупантов – полное уничтожение украинского народа. 48% – оккупация и присоединение к России.

15–17% считают, что оккупанты хотят изменить политический курс Украины и предотвратить размещение баз НАТО. 10% – уничтожить украинскую военную инфраструктуру. 5% украинцев полагают, что таким образом Россия хочет решить войну с НАТО.

Только 2% украинцев считают, что главная цель вторжения – защита русскоговорящего населения.

Во всех регионах Украины преобладает мнение, что Россия хочет полностью уничтожить украинский народ / Фото "Рейтинг"

В исследовании приняло участие население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опросили 1200 человек по методу CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,8%. Опросы проходили в течение 12-13 марта.