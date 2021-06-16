За пенсии, цены и тарифы: большинство украинцев возлагают ответственность на государство

Большинство украинцев считают, что именно государство должно нести ответственность за обеспечение людей всем необходимым. К такому мнению склоняются преимущественно граждане от 60 лет.

Количество лиц, которые возлагают всю ответственность на власть, уменьшилось на 17% по сравнению с 2010 годом. В 2021 году таких украинцев 51% среди опрошенных.

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Сферы ответственности

Пенсионное обеспечение: 59% опрошенных считают, что ответственное государство, а 39% – человек;

обеспечение жильем: 51% – государство, 46% – человек.

32% опрошенных считают, что украинцы должны платить более высокие налоги, но бесплатно получать от государства определенные социальные услуги. К мысли о том, что лучше высокие налоги, но платные социальные услуги склоняются 26,5%.

Кого должно защищать государство

Нетрудоспособных (людей с инвалидностью, сирот и пожилых) – 28% опрошенных;

нетрудоспособных, бедных семей с детьми и безработных – 37%;

всех обездоленных – 27%;

Украинцы считают, что помощь государства должна состоять в установлении достойных зарплат, субсидий, выплат и создании рабочих мест.

По мнению опрошенных, власть должна защищать сначала малый и средний бизнес, а не большой.