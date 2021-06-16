Кількість осіб, яка покладають всю відповідальність на владу, зменшилася на 17% у порівнянні з 2010 роком. У 2021 році таких українців є 51% серед опитаних.

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Сфери відповідальності

Пенсійне забезпечення: 59% опитаних вважають, що відповідальна держава, а 39% – людина;

забезпечення житлом: 51% – держава,46% – людина.

32% опитаних вважають, що українці мають сплачувати вищі податки, але безкоштовно отримувати від держави певні соціальні послуги. До думки про те, що краще вищі податки, але платні соціальні послуги схиляються 26,5%.

Кого має захищати держава

Непрацездатних (людей з інвалідністю, сиріт та літніх осіб) – 28% опитаних;

непрацездатних, бідних сімей з дітьми та безробітних – 37%;

всіх знедолених – 27%;

Українці вважають, що допомога держави має полягати у встановлені гідних зарплат, субсидій, виплат та створенні робочих місць.

На думку опитаних, влада має захищати спершу малий і середній бізнес, а не великий.