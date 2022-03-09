Компания Info Sapiens провела всеукраинский опрос для Британского исследовательского агентства по отношению украинцев к требованиям России.
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Большинство украинцев выступают против любых требований РФ
Опрос показал:
- 79% украинцев против официального признания частью России ранее оккупированных районов Донбасса,
- 75% против официального признания Крыма частью России,
- 56% против запрета на вступление Украины в НАТО.
В то же время, только меньше половины украинцев против того, чтобы Украина выполняла все минские договоренности.
Украинцы против любых соглашений с РФ / Скриншот
Кстати, война России против Украины длится вторую неделю. За это время на нашу территорию ворвались десятки русских войск. Какие оккупанты заходили захватывать Украину – читайте в статье.
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