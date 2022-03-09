Компания Info Sapiens провела всеукраинский опрос для Британского исследовательского агентства по отношению украинцев к требованиям России.

Тема В НАТО предупредили, что будет в случае нападения России на каналы поставки помощи Украине

Большинство украинцев выступают против любых требований РФ

Опрос показал:

79% украинцев против официального признания частью России ранее оккупированных районов Донбасса,

75% против официального признания Крыма частью России,

56% против запрета на вступление Украины в НАТО.

В то же время, только меньше половины украинцев против того, чтобы Украина выполняла все минские договоренности .



Украинцы против любых соглашений с РФ / Скриншот

Кстати, война России против Украины длится вторую неделю. За это время на нашу территорию ворвались десятки русских войск. Какие оккупанты заходили захватывать Украину – читайте в статье .

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