Компанія Info Sapiens провела всеукраїнське опитування для Британського дослідницького агентства щодо ставлення українців до вимог Росії.

До теми У НАТО попередили, що буде у разі нападу Росії на канали постачання допомоги Україні

Більшість українців виступають проти будь-яких вимог РФ

Опитування показало:

79% українців проти офіційного визнання частиною Росії раніше окупованих районів Донбасу,

75% проти офіційного визнання Криму частиною Росії,

56% проти заборони на вступ України до НАТО.

Водночас лише менше половини українців проти того, щоб Україна виконувала всі мінські домовленості.



Українці проти будь-яких угод з РФ / Скріншот

До слова, війна Росії проти України триває другий тиждень. За цей час на нашу територію вдерлися тисячі російських військових. Які окупанти заходили захоплювати Україну – читайте у статті.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!