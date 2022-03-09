Компанія Info Sapiens провела всеукраїнське опитування для Британського дослідницького агентства щодо ставлення українців до вимог Росії.
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Більшість українців виступають проти будь-яких вимог РФ
Опитування показало:
- 79% українців проти офіційного визнання частиною Росії раніше окупованих районів Донбасу,
- 75% проти офіційного визнання Криму частиною Росії,
- 56% проти заборони на вступ України до НАТО.
Водночас лише менше половини українців проти того, щоб Україна виконувала всі мінські домовленості.
Українці проти будь-яких угод з РФ / Скріншот
До слова, війна Росії проти України триває другий тиждень. За цей час на нашу територію вдерлися тисячі російських військових. Які окупанти заходили захоплювати Україну – читайте у статті.
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