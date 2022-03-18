Большинство задержанных диверсантов граждане Украины: Монастырский дал несколько советов
Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что большинство задержанных диверсантов, которые работали на Россию, граждане Украины.
Об этом министр рассказал в эфире единственного телемарафона. Также он дал несколько советов, как вычислить диверсанта.
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Что известно о диверсантах, работающих на Россию
СБУ ежедневно задерживают представителей диверсионных вражеских групп.
Большинство граждан Украины, которые получали виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав с ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с Россией, там был завербован и затем выполнял определенные задания,
– рассказал министр.
Как определить диверсанта
Обращайте внимание на:
- внезапное возвращение определенных соседей,
- атипичное поведение, такое как передвижение, особенно с оружием (если человек не входит в ряды территориальной обороны).
Когда появляется незнакомый человек или вы увидели что-нибудь подозрительное, сообщайте на 102 или на горячую линию СБУ.
Если подтверждается такое атипичное поведение лица, то тогда оно отправляется в СБУ, и таким образом определяют тип диверсантов, которые могут работать против Украины,
– сказал Монастырский.
Он подчеркнул, что особое внимание на подозрительных людей следует обращать в районах возле аэропортов и военных объектов.
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