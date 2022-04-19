Большинство зданий – руины: бои за Рубежное – тяжелые и изнурительные

Российские оккупанты продолжают пытаться продвинуться на поле боя и захватить украинские города. В частности, в Рубежном украинские защитники обороняются практически круглые сутки.

В Луганской области под прицелом врага находятся Северодонецк, Рубежное и Кременная. Поэтому 19 апреля спасатели, рискуя собственной жизнью, множество раз выезжали туда для тушения пожаров.

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Украинские защитники защищают Рубежное от врагов

В МВД Украины рассказали, что бои за Рубежное – тяжелые, изнурительные и кровопролитные.

Наши бойцы ведут оборону почти 24 на 7. Пару часов отдыха – и снова в бой. Воюют в завалах и разбомбленных домах, в лесах и окопах,

– отметили в министерстве.

Авиация и тяжелая артиллерия российских оккупантов превратили большинство зданий в Рубежном в руины или коробки без крыш. В МВД подытожили, что украинские воины воюют за свою землю, честь павших собратьев и каждого украинца.

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