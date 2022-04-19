На Луганщині під прицілом ворога перебувають Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна. Тож 19 квітня рятувальники, ризикуючи власним життям, безліч разів виїжджали туди на гасіння пожеж.

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Українські захисники боронять Рубіжне від ворогів

У МВС України розповіли, що бої за Рубіжне – важкі, виснажливі та кровопролитні.

Наші бійці ведуть оборону майже 24 на 7. Пару годин відпочинку – й знову в бій. Воюють в завалах і розбомблених будинках, в лісах і окопах,

– зауважили у міністерстві.

Авіація та важка артилерія російських окупантів перетворили більшість будівель у Рубіжному на руїни або коробки без дахів. У МВС підсумували, що українські воїни воюють за свою землю, честь полеглих побратимів та кожного українця.

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