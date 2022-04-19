Таку інформацію повідомили у ДСНС України. Під прицілом ворога знаходять міста Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна, тому протягом доби рятувальники безліч разів виїжджали на гасіння пожеж саме туди.
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Працівники служби ДСНС, поміж гасінням безлічі пожеж, знищують ворожі снаряди, що не розірвалися і доставляють гуманітарну допомогу людям, які залишаються у містах.
Всі свої задачі рятувальники мужньо виконують попри постійні обстріли окупантів,
– зазначили у ДСНС України.
Службовці просять кожного мешканця Луганської області не зволікати та якнайшвидше виїхати у безпечніші місця. Оскільки зараз спостерігається загострення ситуації на східному фронті.
Ліквідація пожеж внаслідок ворожих обстрілів:
"Через обстріли до вас не зможе доїхати допомога як від рятувальників, так і від поліцейських, лікарів, волонтерів", – звернули увагу у службі.
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