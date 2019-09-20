Большинство интриг в государстве были инспирированы Аваковым, – Федина

София Федина написала в Facebook 13 апреля 2014 года: "В государстве переворот во главе с Аваковым". Изменилось ли его отношение к министру внутренних дел – теперь уже нардепка от "Европейской солидарности" рассказала в эфире 24 канала в программе "Ролевые игры".

Федина отметила, что ее отношение к Арсену Авакову с 2014 года не изменилось, и сейчас является таким же.

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"Мое отношение не изменилось. Почему? Я не считаю, что этот человек должен был возглавить Министерство внутренних дел, я не считаю этого человека патриотом Украины", – пояснила нардепка.

Я считаю, что большая часть интриг в государстве были инспирированы ним. Я считаю, что "зачистка" Порошенко так же осуществлялась Аваковым и его подручными прихвостнями,

– подчеркнула Федина.

По ее словам, Аваков уничтожает Украину из-за своего собственного интереса.

И я считаю, что он и дальше будет уничтожать украинское государство, реализуя свой собственный персональный интерес, который не имеет ничего общего с Украиной,

– отметила Федина.

Полное интервью с Софией Фединой в программе "Ролевые игры" – читайте здесь.

Видео программы "Ролевые игры" с Софией Фединой: