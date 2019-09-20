19:36
20 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ КИЕВРАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос
      Вєсті Кремля
      21:33, 19 сентября
      Вести.UA: Что Зеленский будет делать с землей. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, 19 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ КИЕВРАДА

      Большинство интриг в государстве были инспирированы Аваковым, – Федина

      105 Читати новину українською
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      София Федина написала в Facebook 13 апреля 2014 года: "В государстве переворот во главе с Аваковым". Изменилось ли его отношение к министру внутренних дел – теперь уже нардепка от "Европейской солидарности" рассказала в эфире 24 канала в программе "Ролевые игры".

      Федина отметила, что ее отношение к Арсену Авакову с 2014 года не изменилось, и сейчас является таким же.

      Читайте также: У Зеленского объяснили, почему Аваков остался в должности

      "Мое отношение не изменилось. Почему? Я не считаю, что этот человек должен был возглавить Министерство внутренних дел, я не считаю этого человека патриотом Украины", – пояснила нардепка.

      Я считаю, что большая часть интриг в государстве были инспирированы ним. Я считаю, что "зачистка" Порошенко так же осуществлялась Аваковым и его подручными прихвостнями,
      – подчеркнула Федина.

      По ее словам, Аваков уничтожает Украину из-за своего собственного интереса.

      И я считаю, что он и дальше будет уничтожать украинское государство, реализуя свой собственный персональный интерес, который не имеет ничего общего с Украиной,
      – отметила Федина.

      Полное интервью с Софией Фединой в программе "Ролевые игры" – читайте здесь.

      Видео программы "Ролевые игры" с Софией Фединой:

       

      blog_ava
      Сайт покупки билетов на матч Украина – Португалия "упал" после первой минуты продаж
      сегодня
      1342
      Теги: Новости политики Новости Украины Арсен Аваков Европейская солидарность
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
      сегодня , 18:00 Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
      Анастасія Кушпіт 26
      Ігри Нескорених: все, що треба знати про потужні змагання ветеранів
      сегодня , 17:30 Ігри Нескорених: все, що треба знати про потужні змагання ветеранів
      Леонід Остальцев 22
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      10 сентября , 15:35 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Что делать, чтобы ваш ветеран не стал новым "минером": советы психологов
      сегодня , 17:30 Что делать, чтобы ваш ветеран не стал новым "минером": советы психологов
      К похищению политзаключенного причастны спецслужбы Украины, – эксклюзивное интервью с его тетей
      сегодня , 17:00 К похищению политзаключенного причастны спецслужбы Украины, – эксклюзивное интервью с его тетей
      Катерина Петренко 341
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук