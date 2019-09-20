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      Они сами дают повод для критики: депутат о своем отношении к Зеленскому и Порошенко

      Ролевые игры 36 Читати новину українською

      Об отношении к Петру Порошенко и Михаилу Саакашвили, а также о том, почему она критикует Владимира Зеленского – в программе Даниила Мокрика "Ролевые игры" рассказала народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина.

      О поддержке Петра Порошенко

      Вы поддерживаете политику Петра Порошенко или имеете собственные предостережения?

      – Я безусловно поддерживаю интерес моего государства и это, наверное, ответ на этот вопрос, с кем я сегодня и что я сегодня делаю. На данном этапе я однозначно имею знак равенства между Петром Порошенко и интересом государства.

      В предыдущей программе: Я не считаю Медведчука своим врагом, – Леонид Кравчук о новой украинской политике

      Вы с 2014 года горячо поддерживали Петра Порошенко. Вы разочаровались за это время во многих людях, но не в Порошенко. Почему?

      – Наверное, потому, что он реализовывал то видение государства, которое является основополагающим для развития Украины. Наверное, за то, что в 2014 году он получил государство, которого не должно было быть и, имея возможность уехать из этой страны со своими миллиардами, он остался.

      – Тогда надо было взять государство, у которого ничего нет и все ситуативно решается. Да, Украине невероятными силами помогали волонтеры и добровольцы, но надо было это поставить в некую систему. Государство не могло 5 лет продержаться в таком бешеном темпе.

      Петро Порошенко
      Петр Порошенко

      – И здесь многое определял человек, который возьмет на себя такую ​​ответственность. Мог же прийти другой человек и сказать: "ребята, чего паримся, идем южным округом РФ и будем иметь большое счастье". И я за это очень уважаю Петра Порошенко. Что, несмотря на кучу критики и различных нюансов, у него постоянно был один образ – сильного украинского государства.

      О критике Зеленского и "Слуги народа"

      Сегодняшняя ваша фейсбук-страница сильно наполнена критикой "Слуги народа" и Владимира Зеленского в частности. Президент Украины вам совсем не импонирует?

      – Вы знаете, честно, я бы не хотела критиковать Зеленского и говорить, что я ошиблась. Но Президент Зеленский и "Слуга народа" сейчас в парламенте и они сами дают столько повода не то, что для критики, а для крика отчаяния "люди, что вы делаете".

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      – Мы хотим помочь, показываем проекты и указываем, что и как. Они даже иногда с нами соглашаются, но когда приходит момент голосования, они все голосуют как один. Что касается Зеленского, то я, наверное, все еще без надежды надеюсь.

      Об отношении к Михаилу Саакашвили

      29 ноября 2013 года София Федина опубликовала на своей фейсбук-странице пост о нем: "Проснулась с мыслью, что надо пригласить Михаила Саакашвили поработать у нас президентом. Это настоящий украинский патриот. А юридические формальности надо согласовать на Евромайдане".

      – Тогда у меня была такая позиция, сегодня Саакашвили ведет себя совершенно иначе, предавая украинский интерес и свою родную Грузию. Мне кажется, что он сегодня не должен иметь места в украинской политике. Времена меняются, люди меняются.

      Михайл Саакашвілі
      Михаил Саакашвили

      В какой момент изменилось мнение? Когда он пренебрег украинской границей, оправдывая это политической целесообразностью и тем, что нарушили его какие-то права. Для меня граница – это часть территориальной целостности суверенитета государства. С другой стороны, тогда, прорывая границу, Саакашвили пренебрежительно относился к пограничникам, которые длительное время защищали Украину на Востоке.

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      – Это поставило для меня на нем крест. До того у меня было много вопросов, но когда он сделал те шаги, это стало окончательно и бесповоротно.

      Что думаете о том, что Порошенко лишил Саакашвили гражданства?

      – Когда друг тебе вставляет нож в спину при том, что этот друг тебя в свое время спас – это очень подло. В данном случае это речь идет именно о Саакашвили. Нельзя быть большим патриотом Украины, когда ты полностью презираешь или сдаешь свое собственное государство.

      Об отношении к Арсену Авакову

      13 апреля 2014 года София Федина написала в Facebook: "В государстве переворот во главе с Аваковым". Каково ваше отношение к нему сейчас?

      – Мое отношение не изменилось. Почему? Я не считаю, что этот человек должен был возглавить Министерство внутренних дел, я не считаю этого человека патриотом Украины. Я считаю, что большая часть интриг в государстве была инспирирована им.

      Арсен Аваков
      Арсен Аваков

      – Я считаю, что "зачистка" Порошенко так же осуществлялась Аваковым и его подручными муртадами. И я считаю, что он и дальше будет уничтожать украинское государство, реализуя свой собственный персональный интерес, который не имеет ничего общего с Украиной.

      Но вы голосовали за "Народный фронт", где креатурой является Аваков. Почему?

      – На тот момент мне гораздо больше импонировала команда "Народного фронта", потому что там было гораздо больше людей, с которыми я стояла на Майдане и работала много лет до того времени.

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      – Мы говорим о команде, которая шла на выборы, и это не один лидер оппозиции. Для меня, честно говоря, даже на нынешних выборах в парламент, важны не только суперкомандная игра и партийная дисциплина, но и люди, которым ты доверяешь.

      – Если мы говорим о Яценюке, то когда он был у власти, то тоже не побоялся на себя в конкретный момент взять много ответственности. Я лично думаю, что вклад Яценюка в уже поздний период мы так же еще должны оценить. Я бы сказала, что это скорее позитивный человек.

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      Теги: Новости Украины Слуга народа Европейская солидарность Арсен Аваков Михаил Саакашвили Евромайдан Война на Донбассе Президент Украины Петр Порошенко Ролевые игры Новости политики Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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