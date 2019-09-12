Я не считаю Медведчука своим врагом, – Леонид Кравчук о новой украинской политике

Об отношении к Виктору Медведчуку, поддержке Зленского и почему голосует только за "Батькивщину" в программе Даниила Мокрика "Ролевые игры" рассказал первый Президент Украины Леонид Кравчук.

О вступлении в социал-демократическую партию Украины

– В 1994 году я выбрал для себя партию СДПУ (о), чтобы не конфликтовать с коммунистами. Я знал, если мы будем строить государство и начнем войну с коммунистами, то будет очень трудно. В Украине было 3,5 миллиона коммунистов.

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– Все должности занимали коммунисты. Уволить их всех с должностей означало оставить страну без управления. Поэтому я вступил в партию, которая могла вести переговоры, дискуссии, а если нужно, то принимать соответствующие законные действия. Политика с Западной Украины всегда хочет взять верх над всей Украиной, как и политика с востока страны. Но сделать это невозможно.

Об отношении к Виктору Медведчуку

– В 90-е годы за Виктором Медведчуком не было мешка проблем. Я считал его принципиальным и образованным человеком. Я думал, что он может стать "гармоничным" политиком, который будет балансировать между Востоком и Западом. К сожалению, этого не произошло. Он стал политиком с "востока".



Первый Президент Украины Леонид Кравчук

– Я не считаю Медведчука своим врагом. Он имеет право говорить то, что он хочет, но действовать должен только в интересах Украины. Мы не поддерживаем отношений. Сейчас он ищет свое место в Украине, потому что потерял его. Потерял, потому что хотел очень быстро стать ведущим политиком в Украине. Ему это не удалось. Из-за этой активной деятельности он и приобрел много врагов в Украине.

– Для Медведчука хорошо то, что он снова стал депутатом. Для Украины – не очень. Медведчук человек активный и амбициозный. Он ничего в жизни не делает без акцента на собственные интересы.

Виктор Медведчук: кто он и как появился в украинской политике – читайте и смотрите в программе 24 канала "Олигархи".

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Об отношении к победе Януковича в 2010 году

– Моя поддержка не имела решающего значения для победы Виктора Януковича на выборах президента. Ответственности за нее не чувствую.

– Янукович совершил ошибку, когда пошел в президенты Украины. Если бы он оставался премьером, а президентом был бы человек с характером, скажем, Кучма, то он бы не смог сделать, то, что сделал для Украины. Янукович хотел совместить бизнес и политику. Стать "вождем" для всей страны. Этого ему не удалось.

Какой приговор получил Янукович в Украине?

24 января украинский суд признал Януковича виновным в ряде преступлений, в частности в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. При этом Янукович получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.



Госизмена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил Путина применить войска РФ для "восстановления законности" в Украине.

Об участии в альянсе "Не так"

– Мое участие в блоке "Не так!" В 2006 году было ошибкой. Главная проблема Украины в том, что мы ставим себе задачи, которые не можем осуществить по двум причинам: этого не понимает народ и к власти приходят люди, которые думают не о народе, а о себе.



Кравчук был причастен к альянсу "Не так"

– Я положительно отношусь к Нестору Шуфричу и Юрию Бойко. Они активны, имеют свое мнение и умеют его отстаивать. А то, что их мнение не совпадает с моим, не значит, что я должен относиться к ним отрицательно.

Что такое альянс "Не так"?

Это пророссийский политический альянс, который возглавлял Леонид Кравчук. В состав альянса входили такие политические силы: Социал-демократическая партия Украины, всеукраинское политическое объединение "Женщины за будущее", Республиканская партия Украины, политическая партия "Всеукраинское объединение "Центр".



В первую пятерку блока входили Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Валентина Довженко и Леонид Кравчук.

– Когда я баллотировался в президенты в 1991 году и посещал восточные регионы, то слышал от местных: "Леонид Макарович, такого языка как украинский не существует. Его придумали".

– К Ринату Ахметову отношусь положительно. Он хочет, чтобы Донбасс был украинским. Для него важно, чтобы Украина процветала, для этого он много помогает украинцам.

Ринат Ахметов: как он прокладывал себе путь и каких депутатов контролирует в Раде – читайте и смотрите в программе 24 канала "Олигархи".

О поддержке Юлии Тимошенко

– Я поддерживаю Юлию Тимошенко. Она один из лучших менеджеров в Украине. Когда мы встретились с Януковичем, я честно ему сказал: "Виктор Федорович, я за вас не голосовал, я голосовал за Юлию Тимошенко. Ее программа направлена ​​на Европу, что мне больше импонирует".



Юлия Тимошенко и Леонид Кравчук

– Я говорил Тимошенко, что вряд ли ее отношения с Ющенко принесут пользу Украине. Ющенко не пытался наладить отношения со всеми, в том числе и с премьером. Поэтому я и выступал против него.

О Владимире Зеленском и партии "Слуга народа"

– Я горячо поддерживаю партию "Слуга народа" и то, что делает Зеленский, не потому что я влюблен. Они пришли к власти силой народа. И если кто-то и может сделать что-то позитивное для Украины, то это Зеленский и его партия.

О государственном языке

– Государственный язык является украинским. Язык должен объединять народ, а не наоборот. Русскоязычное население в Украине никогда не испытывало никаких притеснений. Все чиновники обязательно должны говорить на украинском. Есть закон – его надо выполнять.

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