Я позитивно ставлюсь до Шуфрича і Бойка, – Леонід Кравчук

Леонід Кравчук позитивно ставиться до депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича та Юрія Бойка. Через те, що вони активні, мають свою думку та вміють її відстоювати.

Про це перший український президент розповів у ефірі програми Bihus.Info "Рольові Ігри".

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Кравчук також наголосив: те, що політична думка Шуфрича та Бойка не збігається з його власною, не означає, що він має негативно до них ставитись як до людей.

Ті кроки, які вони роблять для налагодження принаймні газових відносин з РФ, нереальні. Адже Росія не може укласти газову угоду з політичною партією,

– сказав перший президент.

"Лише з українською державою або з українською державною структурою. А вони видають свої наміри або свої розмови з Медведєвим (мовиться про поїздку Бойка та Медведчука у Москву – 24 канал).

Кравчук додав: якщо така задача нереальна, вона не може йому імпонувати. Це скоріш за все популізм, аніж реальне завдання.

10 липня Бойко та Медведчук втретє прилетіли до Москви на переговори з російським прем'єром Дмитром Медведєвим. Бойко заявив про нібито можливість до початку серпня підписати контракт з "Газпромом" на пряму поставку газу в Україну. Це при тому, що його ніхто не уповноважував вирішувати газові питання України.

"Якщо ця політика реальна, передайте свої плани та програми, зустріньтесь з президентом Зеленським й покажіть переваги. Не думаю, що він не знайде там чогось позитивного. Тоді ваш вклад в українську політику буде позитивним. А так – це просто слова", – запевнив політик.



Нардепи Юрій Бойко та Нестор Шуфрич

Журналіст Данило Мокрик запитав, чи не здається Кравчуку, що такі політики як Бойко та Шуфрич певною мірою відповідальні за сепаратистські настрої, які виникли на Сході України й таким чином підготували ґрунт для російської агресії.

Я не хотів би виділяти їх двох. Відповідальна політична сила, яка так організовує і так думає, і такі настрої у людей на Сході підтримує. Але не вони їх формували,

– наголосив перший президент.

Й пригадав, що коли у 1991 році він балотувався у президенти й відвідував східні регіони, то чув від місцевих: "Леонід Макарович, такої мови, як українська не існує. Її вигадали".

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