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      Я положительно отношусь к Шуфричу и Бойко, – Леонид Кравчук

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      Леонид Кравчук
      Леонид Кравчук / glavcom.ua

      Леонид Кравчук положительно относится к депутатам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестору Шуфричу и Юрию Бойко. За то, что они активны, имеют свое мнение и умеют его отстаивать.

      Об этом первый украинский президент рассказал в эфире программы Bihus.Info "Ролевые Игры".

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      Кравчук также подчеркнул: то, что политическая мысль Шуфрича и Бойко не совпадает с его собственной, не означает, что он негативно к ним относиться как к людям.

      Те шаги, которые они делают для налаживания по крайней мере газовых отношений с РФ, нереальны. Ведь Россия не может заключить газовое соглашение с политической партией,
      – сказал первый президент.

      "Лишь с украинским государством или с украинской государственной структурой. А они выдают свои намерения или свои разговоры с Медведевым (говорится о поездке Бойко и Медведчука в Москву – 24 канал).

      Кравчук добавил, что если такая задача нереальна, она не может ему импонировать. Это скорее популизм, чем реальная задача.

      10 июля Бойко и Медведчук в третий раз прилетели в Москву на переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым. Бойко заявил о якобы возможности до начала августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину. Это при том, что его никто не уполномочивал решать газовые вопросы Украины.

      "Если эта политика реальная, передайте свои планы и программы, встретьтесь с президентом Зеленским и покажите преимущества. Не думаю, что он не найдет там чего-то положительного. Тогда ваш вклад в украинскую политику будет положительным. А так – это просто слова", – заверил политик.

      Юрій Бойко та Нестор Шуфрич
      Нардепы Юрий Бойко и Нестор Шуфрич

      Журналист Даниил Мокрик спросил, не кажется ли Кравчуку, что такие политики как Бойко и Шуфрич в определенной степени ответственны за сепаратистские настроения, которые возникли на Востоке Украины и таким образом подготовили почву для российской агрессии.

      Я не хотел бы выделять их двух. Ответственна политическая сила, которая организует и так думает, и такие настроения у людей на Востоке поддерживает. Но не они их формировали,
      – отметил первый президент.

      И вспомнил, что когда в 1991 году он баллотировался в президенты и посещал восточные регионы, то слышал от местных: "Леонид Макарович, такого языка, как украинский не существует. Его придумали".

      Полный выпуск программы Bihus.Info "Ролевые игры" – смотрите здесь

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      Теги: Новости политики Новости Украины Нестор Шуфрич Оппозиционная платформа – За жизнь Леонид Кравчук Юрий Бойко Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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