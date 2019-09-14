Я положительно отношусь к Шуфричу и Бойко, – Леонид Кравчук

Леонид Кравчук положительно относится к депутатам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестору Шуфричу и Юрию Бойко. За то, что они активны, имеют свое мнение и умеют его отстаивать.

Об этом первый украинский президент рассказал в эфире программы Bihus.Info "Ролевые Игры".

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Кравчук также подчеркнул: то, что политическая мысль Шуфрича и Бойко не совпадает с его собственной, не означает, что он негативно к ним относиться как к людям.

Те шаги, которые они делают для налаживания по крайней мере газовых отношений с РФ, нереальны. Ведь Россия не может заключить газовое соглашение с политической партией,

– сказал первый президент.

"Лишь с украинским государством или с украинской государственной структурой. А они выдают свои намерения или свои разговоры с Медведевым (говорится о поездке Бойко и Медведчука в Москву – 24 канал).

Кравчук добавил, что если такая задача нереальна, она не может ему импонировать. Это скорее популизм, чем реальная задача.

10 июля Бойко и Медведчук в третий раз прилетели в Москву на переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым. Бойко заявил о якобы возможности до начала августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину. Это при том, что его никто не уполномочивал решать газовые вопросы Украины.

"Если эта политика реальная, передайте свои планы и программы, встретьтесь с президентом Зеленским и покажите преимущества. Не думаю, что он не найдет там чего-то положительного. Тогда ваш вклад в украинскую политику будет положительным. А так – это просто слова", – заверил политик.



Нардепы Юрий Бойко и Нестор Шуфрич

Журналист Даниил Мокрик спросил, не кажется ли Кравчуку, что такие политики как Бойко и Шуфрич в определенной степени ответственны за сепаратистские настроения, которые возникли на Востоке Украины и таким образом подготовили почву для российской агрессии.

Я не хотел бы выделять их двух. Ответственна политическая сила, которая организует и так думает, и такие настроения у людей на Востоке поддерживает. Но не они их формировали,

– отметил первый президент.

И вспомнил, что когда в 1991 году он баллотировался в президенты и посещал восточные регионы, то слышал от местных: "Леонид Макарович, такого языка, как украинский не существует. Его придумали".

Полный выпуск программы Bihus.Info "Ролевые игры" – смотрите здесь