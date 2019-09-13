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      Не навязывайте мне сомнения в честности Ахметова, – Леонид Кравчук

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      Ринат Ахметов и Леонид Кравчук
      Ринат Ахметов и Леонид Кравчук / Коллаж 24 канала

      Первый президент Украины Леонид Кравчук положительно относится к олигарху Ринату Ахметову. Он также убежден, что журналисты вредят Украине, когда ставят под сомнение его честность.

      Такое мнение Кравчук высказал в эфире программы Bihus.Info "Ролевые Игры".

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      Первый президент считает, что Ахметов очень много делает, чтобы конкретно помогать Украине, а особенно тем регионам, которые страдают.

      Почти полтора миллиона пакетов (помощи – 24 канал) он уже выдал людям, которые в этом нуждаются. Десятки, сотни, может и тысячи уже людей и детей, которым помог Фонд Рината Ахметова,
      – подчеркнул Кравчук.

      Журналист Даниил Мокрик заметил, что есть вопросы, как именно Ахметов заработал эти деньги. Но, по мнению Кравчука, это не имеет значения. "Если он заработал неправильно или преступно, то пусть это скажет суд. Мы не имеем права с вами так судить", – пояснил он.

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      Леонид Кравчук также отметил, что журналисты не должны брать на себя роль прокуроров. По мнению первого президента, такой позицией журналисты вредят украинскому обществу.

      Леонід Кравчук
      Леонид Кравчук

      "Одна фраза ваша о том, как он заработал, означает, что у вас есть сомнения, что он заработал их честно. Не навязывайте это сомнение мне. Есть позиция человека, а есть презумпция невиновности. Вот когда суд скажет, что кто-то виноват, тогда вы имеете право это повторять. До этого – нет", – убежден Кравчук.

      Отметим, что в этой же программе Леонид Кравчук рассказал, что положительно относится к депутатам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко и Нестору Шуфричу. Однако подчеркнул, что не разделяет их политических взглядов.

      Полный выпуск программы Bihus.Info "Ролевые игры" – смотрите здесь

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      Теги: Новости политики Леонид Кравчук Новости Украины Ринат Ахметов Журналисты
      Источник: 24 канал
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