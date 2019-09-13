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      Не нав'язуйте мені сумнів у чесності Ахметова, – Леонід Кравчук

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      Рінат Ахметов та Леонід Кравчук
      Рінат Ахметов та Леонід Кравчук / Колаж 24 каналу

      Перший президент України Леонід Кравчук позитивно ставиться до олігарха Ріната Ахметова. Він також переконаний, що журналісти шкодять Україні, коли ставлять під сумнів його чесність.

      Таку думку Кравчук висловив у ефірі програми Bihus.Info "Рольові Ігри".

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      Перший президент вважає, що Ахметов дуже багато робить, щоб конкретно допомагати Україні, а особливо тим регіонам, які страждають.

      Майже півтора мільйона пакетів (допомоги – 24 канал) він вже видав людям, які цього потребують. Десятки, сотні, може й тисячі вже є людей та дітей, яким допоміг Фонд Ріната Ахметова,
      – наголосив Кравчук.

      Журналіст Данило Мокрик зауважив, що є питання, як саме Ахметов заробив ці гроші. Та на думку Кравчука, це не має значення." Якщо він заробив неправильно або злочинно, то хай це скаже суд. Ми не маємо права з вами так судити", – пояснив він.

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      Леонід Кравчук також зазначив, що журналісти не повинні брати на себе роль прокурорів. На думку першого президента, такою позицією журналісти шкодять українському суспільству.

      Леонід Кравчук
      Леонід Кравчук

      "Одна фраза ваша про те, як він заробив, означає, що ви маєте сумнів, що він заробив їх чесно. Не нав'язуйте цей сумнів мені. Є позиція людини, а є презумпція невинуватості. От коли суд скаже, що хтось винен, тоді ви маєте право це повторювати. До цього – ні", – переконаний Кравчук.

      Зазначимо, що у цій же програмі Леонід Кравчук розповів, що позитивно ставиться до депутатів від "Опозиційної платформи – За Життя" Юрія Бойка та Нестора Шуфрича. Проте наголосив, що не поділяє їхніх політичних поглядів.

      Повний випуск програми Bihus.Info "Рольові ігри" – дивіться тут

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      Теги: Новини України Новини політики Леонід Кравчук Журналісти Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
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